В компании Sony рассказали о масштабе инвестиций в стратегические проекты

Более 18 миллиардов американских долларов или два триллиона иен планирует потратить компания Sony на продвижение новых стратегических проектов в ближайшие три года. Об этом официально сообщили сами представители корпорации.

В основном, капиталы будут вложены в создание нового развлекательного контента. Однако и важные технологические проекты компания также не обойдет вниманием.

Компания собирается активно развивать систему прямых продаж. Часть денег уйдет на обратный выкуп своих же акций у сторонних инвесторов. Последний факт явно указывает на то, что бумаги Sony будут дорожать в ближайшие годы. Кстати, перед последним незначительным снижением котировок наблюдался рост курса акций примерно на 4%.