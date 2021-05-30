 

В компании Sony рассказали о масштабе инвестиций в стратегические проекты

30.05.2021, 16:34, Новости дня
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Более 18 миллиардов американских долларов или два триллиона иен планирует потратить компания Sony на продвижение новых стратегических проектов в ближайшие три года. Об этом официально сообщили сами представители корпорации.

В основном, капиталы будут вложены в создание нового развлекательного контента. Однако и важные технологические проекты компания также не обойдет вниманием.

Компания собирается активно развивать систему прямых продаж. Часть денег уйдет на обратный выкуп своих же акций у сторонних инвесторов. Последний факт явно указывает на то, что бумаги Sony будут дорожать в ближайшие годы. Кстати, перед последним незначительным снижением котировок наблюдался рост курса акций примерно на 4%.



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