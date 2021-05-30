 

Составлен список напитков, которые лучше не употреблять натощак

30.05.2021, 16:34, Новости дня
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Не начинайте день с чашечки крепкого кофе. Употребление этого напитка натощак очень вредно для желудка, говорят ученые.

То же самое можно сказать о натуральных соках, выдавленных из цитрусовых. Они содержат много антиоксидантов и витамина С, в котором нуждается буквально каждый из нас, напоминают диетологи. Однако в них же слишком много кислот, которые раздражающе действуют на голодный желудок.

Список напитков, от которых лучше отказаться, пока вы не позавтракали или не пообедали, достаточно длинный. Кстати, в нем буквально все спиртные напитки, а также все прохладительные, особенно газированные. О вреде может сказать несколько учащенное сердцебиение. Если после выпитого стакана оно наблюдается у вас, это должно настораживать само по себе.



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