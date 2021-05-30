NI определил особое место для РФ в рейтинге подводных сверхдержав

Эксперты National Interest отвели РФ особое место в рейтинге подводных сверхдержав. Эта страна считается крупным «игроком», имеющим значительную мощь в данной сфере.

В настоящее время в отечественном проекте «Лада» отсутствует в арсенале воздушно-независимая установка. Как считает эксперт Кайл Мизоками, она перевернула всю «игру». В то же время работа, проводимая Москвой в данном направлении, позволяет сделать вывод о том, что РФ может пополнить перечень водных сверхдержав.

Несмотря на различные обстоятельства и сложности, проект «Лада» удалось реализовать. К тому же РФ намерена дополнительно завершить строительство как минимум пяти подлодок, пишет «Политэксперт».