Названы восемь безвредных для организма сладостей

Диетологи назвали восемь сладостей, которые являются безвредными для организма человека. В то же время их необходимо употреблять в умеренном количестве.

Частое поедание сладостей и десертов приводит к проблемам со здоровьем. У человека возникает резистентность к инсулину, появляются лишние килограммы. Если отказаться от сладкого совсем не получается, лучше перейти на те продукты, которые принесут здоровью наименьший вред.

В перечень попали фрукты, являющиеся неотъемлемой частью здорового рациона. В них содержатся витамины, микроэлементы и клетчатка. В то же время фруктоза поглощается печенью и превращается в жиры. В результате появляются проблемы с сердцем, происходит набор веса. В день рекомендуется есть не более трех фруктов, желательно, чтобы они были разными.

Съедая шоколад, необходимо помнить об одном правиле: чем меньше в составе присутствует ингредиентов, тем он является более полезным. Правильный продукт стимулирует работу мозга, защищает от развития атеросклероза.

Мед является довольно неоднозначным продуктом. Он одновременно относится к сладостям, имеющим множество положительных свойств, но также представляет собой глюкозу и сахарозу. По данной причине его нельзя есть много.

Можно есть сухофрукты, но они имеют высокий ГИ и мало клетчатки. В день рекомендуется употреблять не более пяти кусочков.

Пастила представляет собой полезную сладость на основе яблок, в ней содержится пектин и микронутриенты. Выбирать необходимо максимально натуральный продукт, также его можно приготовить самостоятельно.

В мармеладе содержится яичный белок, поэтому он является менее калорийным. При покупке данного лакомства важно изучить состав. Эксперты советуют есть спортивные батончики, но в них не должно присутствовать консервантов, ароматизаторов и пальмового масла.

В перечень попал и чиа-пудинг. Семена чиа содержат много белка, полезных жиров, минералов, клетчатки, витаминов. Приготовить блюдо можно дома.

Источник: live24.ru