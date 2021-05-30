 

Ученые доказали, что больничная еда смертельно опасна

30.05.2021, 16:28, Разное
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Швейцарские исследователи сообщили, что больничный рацион может быть смертельно опасным. Специалисты напоминают: к питанию пациентов необходимо подходить индивидуально.
В Швейцарии провели опыт, где участвовали 645 добровольцев, которые были госпитализированы с хронической сердечной недостаточностью. Работа экспертов показала: те, кто получал простой больничный рацион – в отличие от личного меню – столкнулись с удвоенным риском смерти на протяжении 30 дней. Людям с хронической сердечной недостаточностью нужны свежие и сбалансированные блюда. Информацию опубликовали в издании Journal of the logy.

Сведения, которые получили специалисты, говорят о том, что недостача полезных компонентов во многих больничных продуктах подвергает огромным рискам здоровье уязвимых пациентов. Как оказалось, нутриционная поддержка, чтобы достигнуть разных целей в области питания в период нахождения в больнице с острым заболеванием, полезна для больных, которые имеют хроническую сердечную недостаточность.
Через 2 дня после госпитализации половина больных из исследования стали получать нутриционные консультации от диетолога, который определил и рассказал, как достичь нужных для них показателей энергии, белков, микронутриентов благодаря индивидуальному питанию и осмотрам каждые 1-2 дня. Больные перед выпиской получали диетические рекомендации и, если было необходимо, то и пищевые добавки.

Диету другой половины добровольцев, которые участвовали в эксперименте, игнорировали. Они ели обычную больничную еду без консультаций и советов по питательной поддержке. Как выяснилось, различные диеты взаимосвязаны с различиями количества и качества жизни. Через 180 дней четверть больных, которые были консультированы диетологом, умерли, что говорит о серьезности хронической сердечной недостаточности. В этот же период умерла и треть участников, которые не получали диетическую поддержку.

Обычное питание в больнице может быть и неопасным, но у людей с серьезными болезнями это может привести к смерти. Питание обработанными жирными продуктами провоцирует появление налета в артериях, что увеличивает риск сердечной недостаточности в будущем, поэтому стоит употреблять много овощей и фруктов, ограничив потребление соли и жидкостей.

Исследование проводили при малом числе пациентов, но итоги показывают, что рекомендации по питанию в больнице улучшают качество жизни и даже спасают жизнь. В сравнении с больными с умеренными рисками недоедания, авторы выяснили, что у людей с высокими рисками вероятность смертности через 180 дней после попадания в госпиталь оказалась выше на 65%. Эта группа продемонстрировала высокую пользу от работы с диетологом в период нахождения в больнице.

Неизвестно, как участники ели после выписки, но предположительно, что много людей из группы поддержки выполняли определенные рекомендации. Эксперты считают, что нужны и другие опыты касательно больных с хронической сердечной недостаточностью, включая и продолжение терапии амбулаторно.

Источник: www.mk.ru



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