Украинец Зинченко был лучшим игроком “Манчестер Сити” в финале Лиги чемпионов – портал WhoScored

24-летний украинский защитник получил 7,0 балла при среднекомандном показателе 6,34.

У лондонского “Челси”, который выиграл Лигу чемпионов, победив команду Зинченко со счетом 1:0, средний балл игроков составил 6,9. Лучше всего в “Челси” играл автор забитого мяча Кай Хаверц.

Скриншот: whoscored.com

Зинченко отыграл весь матч на стадионе “Драгау” в португальском Порту.

Издание “ГОРДОН” вело текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов.

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