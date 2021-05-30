 

Украинец Зинченко был лучшим игроком “Манчестер Сити” в финале Лиги чемпионов – портал WhoScored

30.05.2021, 16:26, Новости дня
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24-летний украинский защитник получил 7,0 балла при среднекомандном показателе 6,34.

У лондонского “Челси”, который выиграл Лигу чемпионов, победив команду Зинченко со счетом 1:0, средний балл игроков составил 6,9. Лучше всего в “Челси” играл автор забитого мяча Кай Хаверц.

Скриншот: whoscored.com

Зинченко отыграл весь матч на стадионе “Драгау” в португальском Порту.

Издание “ГОРДОН” вело текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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