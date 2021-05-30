 

В Госдуме РФ назвали “истерией” слова главы Европарламента о необходимости ужесточить антироссийские санкции

30.05.2021, 16:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом 30 мая написало агентство ТАСС.

Сассоли в интервью, опубликованном сегодня, сказал, что в свете отравления и тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального и конфликта на Донбассе отношения ЕС с Россией “очень напряженные”. Он считает необходимым ужесточить санкции против российских чиновников.

Слуцкий ответил, что “русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев”.

По его мнению, “адекватности на российском направлении не наблюдается уже достаточно продолжительный период”.

Контекст:

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / Путин фактически заявил о выходе из Минских соглашений – Резников

10.12 / Режим ЧС в Чехии продлили до 23 декабря

14.02 / “Нет ни одного своего телеканала”. Ермак объяснил падение рейтинга украинской власти

08.02 / Байден намерен вернуть США в Совет ООН по правам человека – СМИ

23.09 / Новому премьеру Японии пора проявить «сильную волю» в курильском вопросе

15.12 / Обедавшего в ресторане в Москве пенсионера ФСБ обокрали на 1,2 млн рублей

22.02 / “Шахтер” до минимума сократил отставание от “Динамо” в украинской Премьер-лиге

25.11 / Электроснабжение континентального Владивостока полностью восстановлено

08.03 / Эстония решила ужесточить ограничения из-за COVID-19

16.10 / Гончар: Идет системная атака на “Нафтогаз”, которая вписывается в подход нынешней власти по смене менеджмента госкомпаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика