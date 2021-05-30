В Госдуме РФ назвали “истерией” слова главы Европарламента о необходимости ужесточить антироссийские санкции
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Об этом 30 мая написало агентство ТАСС.
Сассоли в интервью, опубликованном сегодня, сказал, что в свете отравления и тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального и конфликта на Донбассе отношения ЕС с Россией “очень напряженные”. Он считает необходимым ужесточить санкции против российских чиновников.
Слуцкий ответил, что “русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев”.
По его мнению, “адекватности на российском направлении не наблюдается уже достаточно продолжительный период”.
Контекст:
В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.
Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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