В Госдуме РФ назвали “истерией” слова главы Европарламента о необходимости ужесточить антироссийские санкции

Об этом 30 мая написало агентство ТАСС.

Сассоли в интервью, опубликованном сегодня, сказал, что в свете отравления и тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального и конфликта на Донбассе отношения ЕС с Россией “очень напряженные”. Он считает необходимым ужесточить санкции против российских чиновников.

Слуцкий ответил, что “русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев”.

По его мнению, “адекватности на российском направлении не наблюдается уже достаточно продолжительный период”.

Контекст:

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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