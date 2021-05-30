 

Стивен Сигал стал членом партии “Справедливой России – За правду”

30.05.2021, 16:06, Разное
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Американский актер Стивен Сигал, который по совместительству является специальным представителем российского МИД по гуманитарным связям между РФ и США, вступил в партию «Справедливая Россия – За правду».

Глава справороссов Сергей Миронов лично вручил соответсвующий документ голливудской звезде. Сигал до этого являлся членом партии «За правду», однако та 22 февраля 2021 года объединилась с двумя другими – «Справедливая Россия» и «Патриоты России».

Новый член объединенной партии заявил, что главными своими задачами в новом амплуа видит борьбу с преступлениями против экологии, защиту озера Байкал и пропаганду демилитаризации космоса. По словам Сигала, он себя не считает социалистом, а партия “Справедливая Россия — За правду” — не соцпартия в привычном, советском смысле, так как его однопартийцы придерживаются открытых взглядов “на то, что есть благо” для граждан страны, которые никак не созвучны с понятиями, которые были приняты в СССР.

В пресс-службе партии при этом отметили, что звезда Голливуда не станет баллотироваться в Госдуму. Причина этого — кроме российского, полученного в 2016 году, актер имеет американское гражданство.



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