Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился в третий раз

В эту субботу, 29 мая, премьер-министр Великобритании 56-летний Борис Джонсон и его девушка, 33-летняя Кэрри Саймондс тайно обвенчались в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Первыми об этом сообщили The Sun и Daily Mail, а позже со свадьбой в своих блогах в Twitter молодоженов поздравили председатель Консервативной партии Джеймс Клеверли, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател и другие коллеги Джонсона. Спустя несколько часов после этого пресс-служба премьер-министра опубликовала официальные свадебные фотографии.

О церемонии не знали даже ближайшие подчиненные премьер-министра, а на свадьбу были приглашены всего порядка 30 человек – но даже не столько из-за скрытности влюбленных, сколько из-за строгих коронавирусных ограничений в Великобритании. За последние 200 лет это первый раз, когда действующий премьер-министр связал себя узами брака. Такое случалось ранее лишь однажды – на посту премьера женился Роберт Дженкинсон в 1822 году.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс

Информация о помолвке появилась еще в марте 2020 года, всего спустя 10 дней после завершения бракоразводного процесса с Мариной Уилер, матерью его четверых детей. Вместе супруги прожили 25 лет и расстались в 2018 году. Джонсон и Саймондс начали встречаться в 2018-м, она работала руководителем пресс-службы Консервативной партии, членом которой и является Борис. Кэрри известна своим твердым характером и неоднократным превышением полномочий по отношению к подчиненным. В конце концов она была уволена с этой должности -–по некоторым версиям из-за недопустимого обращения со своими коллегами и из-за личной связи с Борисом Джонсоном. Впервые в объективы фотографов парочка попала в феврале 2018 года – вместе они появились на черно-белом балу в Лондоне. А спустя пару недель их видели в ресторане. По словам очевидцев, ужин за укромным столиком был мало похож на деловую встречу. Вскоре они перестали скрывать отношения, вместе поселились в четырехкомнатной квартире в доме №11 по Даунинг-стрит (вместо небольшой двухкомнатной официальной резиденции в доме № 10) и завели собаку.

Напомним, 29 апреля прошлого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс стали родителями. В одной из клиник Лондона у пары родился сын Уилфред Лори Николас. О беременности Саймондс стало известно 1 марта. Для Джонсона этот ребенком стал шестым, а для Кэрри – первенцем. Во время беременности Кэрри и сам Борис переболели коронавирусом.

Отцом скольких детей на самом деле является политик, доподлинно неизвестно. Официально он признал только пятерых. Помимо двух дочерей и двух сыновей от Марины Уиллер (вместе супруги прожили 25 лет и расстались в 2018 году), у Бориса есть внебрачная дочь, родившаяся в 2009 году от романа с арт-консультантом Хелен Макинтайр. Сначала Борис отрицал свое отцовство, но после громких судебных разбирательств в 2013 году имя политика на законных основаниях появилось в графе “отец” в свидетельстве о рождении девочки.