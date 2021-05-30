Израиль решил ограничить выезд своих граждан в Россию

Минздрав Израиля внес Россию и Аргентину в список стран, в которые запрещено выезжать гражданам из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«С 31 мая 2021 года Аргентина и РФ включаются в список стран с максимальным риском [заражения коронавирусом]. Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском», – сказано в сообщении, передает ТАСС.

Кроме Аргентины и РФ в «красном списке» находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

Разрешение на поездку в эти страны выдается уполномоченной комиссией. Все пассажиры, включая тех, кто перенес инфекцию или прошел вакцинацию, после возвращения в Израиль должны соблюдать режим самоизоляции в своих домах на протяжении 14 или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус.

«Данное распоряжение действует до 13 июня 2021 года и будет продлеваться по мере необходимости в зависимости от уровня заболеваемости в различных странах», – отметили в ведомстве.

В апреле в Израиле вступили в силу новые правила на въезд в страну для иностранных граждан.