В Белоруссии на два месяца арестовали россиянина

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30.05.2021, 15:48, Новости дня
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Россиянина Егора Дудникова поместили под стражу на два месяца, он обвиняется в «организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок», сообщила его мать Юлия Дудникова.

«Пока на два месяца (арестован)», – сообщила она РИА «Новости», а также добавила, что избрание меры пресечения проходило при участии дежурного адвоката.

Как сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна», 20-летний житель РФ Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске. Тогда ему предъявили обвинение по статье об «организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок», по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.



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