 

В Госдуме призвали Белоруссию признать Крым российским

30.05.2021, 15:48, Новости дня
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В интересах Белоруссии признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические отношения с полуостровом, сообщил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», – цитирует РИА «Новости» Шеремета. 

Парламентарий выразил надежду на то, что Минск самостоятельно примет верное решение. «Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение», – отметил Шеремет.

По мнению депутата, на фоне западных санкций Белоруссии также было бы выгодно сотрудничество с Крымом в области развития транспортных и туристических связей.

Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что у белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму.

Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.



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