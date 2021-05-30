 

Опубликованы характеристики смартфона OnePlus Nord CE 5G

30.05.2021, 15:36, Новости дня
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Презентация новой модели смартфона OnePlus Nord CE 5G запланирована на 10 июня. Однако еще примерно за две недели до данного события были опубликованы основные характеристики устройства.

Из названия видно, что гаджет выйдет с поддержкой беспроводной связи в стандарте пятого поколения, что уже никого не удивляет. Также стало известно, что устройство построено на платформе Snapdragon 750G, а мощность основной камеры составит 64 Мп. При этом фронтальная камера обеспечит съемку с разрешением 16 Мп.

Размер диагонали экрана составит 6,43 дюйма. AMOLED-матрица обеспечит частоту обновления картинки в 90 Гц. Источники пока не сообщают, по какой цене новый смартфон поступит в продажу. Однако эксперты предполагают, что она не будет очень велика.



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