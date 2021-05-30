После обновления Google Chrome стал работать на 23% быстрее

Появления Sparkplug и функции для коротких вызовов позволили ускорить работу популярного браузера Chrome сразу на 23%. Об этом сообщили в компании Google, являющейся владельцев данного продукта.

Как отмечают разработчики, в целом это может ежедневно экономить до 17 лет процессорного времени на глобально уровне. Кстати, это стало возможным, в том числе, и за счет кампилляции решений, уже примененных ранее в JavaScript. Различные процессы просто оптимизируются, на их выполнение требуется меньше времени без потери качества соединения и при том же уровне безопасности.

Быстрый запуск приложений и открытие страниц также позволяет экономить ресурс используемых процессоров. Однако в компании Google утверждают, что в ближайшем будущем представит еще больше улучшений.