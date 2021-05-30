 

После обновления Google Chrome стал работать на 23% быстрее

30.05.2021, 15:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Появления Sparkplug и функции для коротких вызовов позволили ускорить работу популярного браузера Chrome сразу на 23%. Об этом сообщили в компании Google, являющейся владельцев данного продукта.

Как отмечают разработчики, в целом это может ежедневно экономить до 17 лет процессорного времени на глобально уровне. Кстати, это стало возможным, в том числе, и за счет кампилляции решений, уже примененных ранее в JavaScript. Различные процессы просто оптимизируются, на их выполнение требуется меньше времени без потери качества соединения и при том же уровне безопасности.

Быстрый запуск приложений и открытие страниц также позволяет экономить ресурс используемых процессоров. Однако в компании Google утверждают, что в ближайшем будущем представит еще больше улучшений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.03 / Данилов: Речь о “национализации” “Мотор Січі” не идет

29.07 / Путин поручил создать запасы средств индивидуальной защиты

24.10 / РЖД решили сократить курсирование поездов на осенне-зимний период

27.07 / Россия заняла 20 место в Европе по доступности бензина

13.08 / Фельгенгауэр и Плющеву отменили штрафы за пикеты в поддержку Азара

28.04 / Астрономы наблюдали поглощение звезды черной дырой

29.08 / Land Rover Defender тюнеры превратили в дорожную яхту

23.03 / Голикова допустила «небольшой подъем» заболеваемости COVID-19

09.10 / Авербух отреагировал на критику в адрес Загитовой

25.12 / “Недостижимая мечта”. В Молдове заявили, что не смогут обеспечить условия для транспортировки вакцины Pfizer

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика