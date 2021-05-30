Ученые сообщили о крупнейшем прорыве в борьбе с болезнью Альцгеймера

Ученые рассказали о крупном прорыве, который поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера. Они добавили, что новое лекарство могут зарегистрировать в этом году.

Препарат адуканумаб разработала американская фирма Biogen. Он прицепляется к токсичному белку амилоиду, накапливающемуся в мозге людей с заболеванием. Лекарство получали внутривенно, на протяжении 4-х месяцев поэтапно. Это первый препарат, который оказался результативным, и если регуляторные органы США и Великобритании посчитают его действенным, то это будет самым большим достижением с того момента в 1906 году, когда обнаружили проблему.

Раньше опыты адуканумаба продемонстрировали, что он может замедлять умственное снижение у людей, которые получали порции на ранней стадии ( 22% через 18 месяцев). Лекарство могут одобрить в Великобритании ближе к осеннему периоду, а после предложить в Национальной службе здравоохранения к 2022 году. В США его могут утвердить за несколько дней.

Сьюзан Колхас, директор исследований Alzheimer’s Research UK, заявила, что существует большая вероятность на исследование деменции. Это окажется огромным шагом перемен в области разработок. Специалист призывает проводить дополнительные опыты и расширить финансирование, чтобы решить проблемы. Нынешние препараты помогают лишь на время облегчать симптоматику у некоторых больных, а последнее из лекарств было создано 17 лет назад. Препаратам, таким как арисепт, получается лишь увеличить взаимосвязь между здоровыми нервными клетками мозга, которые остались.

Мемантин, Экселон и Реминил помогают в стабилизации потере памяти. Но они не способны работать для всех, а позже их эффективность стирается. Лекарства способны помочь изо дня в день, а это приносит пользу людям, которые могут контролировать симптоматику. Но это не замедляет потерю памяти с течением времени, наблюдающуюся при деменции.

Источник: www.medikforum.ru