Максим Фадеев о разрушении семейных ценностей: “Надвигается что-то серьезное”

Популярный российский продюсер Максим Фадеев высказался на тему разрушения семейных ценностей. Ему категорически не нравится то, что происходит в мире на сегодняшний день. Музыкант считает неприемлемым отношение многочисленных людей к социальным институтам и истории.

Фадеев считает, что Всевышний может серьезно наказать человечество за неповиновение и постоянную жажду наживы. Продюсер постоянно следит за тем, что происходит в мире. Ему кажется, что некоторые понемногу начинают сходить с ума. У ряда ситуаций есть объяснения научного характера. Фадеев считает, что в случае отсутствия ограничений и идеологии люди перестают понимать, что такое «хорошо».

Каждый человек способен изменить в себе что-либо, а также обозначить персональные границы добра и зла. По словам Фадеева, если самостоятельно не решиться на перемены, то это сделает Всевышний. Только он не станет сидеть с людьми за столом переговоров, пишет портал «Глобал.МСК».