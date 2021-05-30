 

Максим Фадеев о разрушении семейных ценностей: “Надвигается что-то серьезное”

30.05.2021, 15:30, Разное
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Популярный российский продюсер Максим Фадеев высказался на тему разрушения семейных ценностей. Ему категорически не нравится то, что происходит в мире на сегодняшний день. Музыкант считает неприемлемым отношение многочисленных людей к социальным институтам и истории.
Фадеев считает, что Всевышний может серьезно наказать человечество за неповиновение и постоянную жажду наживы. Продюсер постоянно следит за тем, что происходит в мире. Ему кажется, что некоторые понемногу начинают сходить с ума. У ряда ситуаций есть объяснения научного характера. Фадеев считает, что в случае отсутствия ограничений и идеологии люди перестают понимать, что такое «хорошо».

Каждый человек способен изменить в себе что-либо, а также обозначить персональные границы добра и зла. По словам Фадеева, если самостоятельно не решиться на перемены, то это сделает Всевышний. Только он не станет сидеть с людьми за столом переговоров, пишет портал «Глобал.МСК».



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