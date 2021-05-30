 

Дава о разрыве с Ольгой Бузовой: «Сделал это во имя любви»

30.05.2021, 15:30, Разное
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Блогер, певец и ведущий Давид Манукян (Дава) впервые назвал причину расставания с Ольгой Бузовой. По его словам, пришлось разойтись во имя любви.
29 мая в крымском «Артеке» стартовала «Детская новая волна». Среди членов жюри был замечен Давид Манукян. Журналисты спросили Даву, почему он несколько месяцев назад расстался с популярной ведущей и певицей Ольгой Бузовой. Артист заявил, что еще в феврале решил отпустить сложившуюся ситуацию, поэтому смирился со всем этим. С Бузовой они просто не сошлись характерами. Давид Манукян отметил, что многим это знакомо, поскольку такое происходит очень часто. Когда присутствуют искренние чувства, иногда приходится отпускать человека.

На данный момент Дава ни с кем не строит отношения. В то же время блогеру часто приписывают романы с представительницами отечественного шоу-бизнеса. По словам артиста, очень сложно переключиться на нового человека, если в прошлых отношениях присутствовала сильная любовь. Пока блогер не готов к старту очередного романа.

Со своей экс-избранницей Давид Манукян не собирается соревноваться. В нынешнем году у него появилась возможность в очередной раз доказать себе и общественности то, что он является талантливым человеком. Дава намерен удивить свою аудиторию собственными успехами. Ольге Бузовой блогер пожелал огромного счастья. Он уверен, что ее жизнь сложится просто замечательно.

На днях выяснилось, что место Ольги Бузовой в шоу «Дом-2» займет именно Давид Манукян. Эфиры с участием блогера можно будет увидеть уже в июне, пишет портал «Глобал.МСК».



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