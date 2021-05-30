 

“Обещаю, что сделаю тебя еще вкуснее. Чмок в каштаны”. Клопотенко написал, за что любит Киев

30.05.2021, 15:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В детстве нравилось после школы ходить по парку у Арсенальной с девочкой, держаться за руки и целоваться. Нравилось сидеть возле театра кукол и рассматривать людей. Нравилась улица на Подоле, где аптека-музей. Мне многое нравилось в Киеве. Нравится и сейчас. София Киевская нравится. Нравится собирать растения в Голосеевском лесу и покупать червей на рыболовном рынке “Бухара”. Нравится, когда в Киеве туман”, – перечислил кулинар.

Он отметил также, что любит Олимпийский стадион, музей истории Украины, фестивали уличной еды и многое другое.

Клопотенко написал, что ему с командой ресторана “100 років тому вперед” удалось сделать прекрасный Киев еще прекраснее.

“С твоим днем, Киев. Обещаю, что сделаю тебя еще вкуснее. Чмок в каштаны”, – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / “Моя миссия – вдохновлять других быть собой”. “Холостячка” Мишина в черном боди снялась для обложки украинского глянца

27.02 / В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли 16 человек

26.09 / Хакеры атаковали центр Гамалеи во время разработки вакцины от COVID

12.07 / Süddeutsche Zeitung – Меркель и Макрону будет трудно примирить Сербию и Косово

17.05 / Степанов: Я не писал никаких заявлений об увольнении. Я брал на себя ответственность и слово держу

07.08 / Доброволец раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса

31.12 / OCCRP назвал Болсонару человеком года в сфере коррупции. Коломойский был в числе претендентов

10.05 / Йоханссон объявила бойкот организаторам “Золотого глобуса”, обвинив членов оргкомитета в сексизме

10.09 / Швец: 56% украинцев считают, что местные выборы ничего не изменят. Период удивительных ожиданий от “обновленной” власти закончился

21.07 / В Луцке спецназ захватил террориста и освободил заложников. «Все целы!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика