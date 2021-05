“Обещаю, что сделаю тебя еще вкуснее. Чмок в каштаны”. Клопотенко написал, за что любит Киев

“В детстве нравилось после школы ходить по парку у Арсенальной с девочкой, держаться за руки и целоваться. Нравилось сидеть возле театра кукол и рассматривать людей. Нравилась улица на Подоле, где аптека-музей. Мне многое нравилось в Киеве. Нравится и сейчас. София Киевская нравится. Нравится собирать растения в Голосеевском лесу и покупать червей на рыболовном рынке “Бухара”. Нравится, когда в Киеве туман”, – перечислил кулинар.

Он отметил также, что любит Олимпийский стадион, музей истории Украины, фестивали уличной еды и многое другое.

Клопотенко написал, что ему с командой ресторана “100 років тому вперед” удалось сделать прекрасный Киев еще прекраснее.

“С твоим днем, Киев. Обещаю, что сделаю тебя еще вкуснее. Чмок в каштаны”, – заявил он.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

