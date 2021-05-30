“Укрзалізниця” с 1 июня возобновляет рейс в Вену

“В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом “Укрзалізниця” восстанавливает международное сообщение при содействии железнодорожных администрации Австрии и Венгрии. Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня, поэтому у пассажиров “Укрзалізниці” есть прекрасная возможность начать свое лето с визита в Австрию”, – заявили в компании.

В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно. Он будет отправляться из Центрального киевского вокзала в 14.07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8.20) и прибывать в Вену в 11.21 следующего дня. В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16.42 и прибывать в Киев в 17.22 следующего дня.

Информацию о порядке въезда в Австрию и Венгрию пресс-служба советует узнавать на официальных ресурсах посольств Украины в Вене и Будапеште и в посольствах этих стран в Киеве.

Контекст:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью The New York Times 25 апреля сказала, что все 27 государств Евросоюза, безусловно, будут принимать привитых вакцинами, которые одобрило Европейское агентство лекарственных средств. Она говорила в первую очередь о туристах из США, где применяются три вакцины, которые одобрены в ЕС, – Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

В начале мая лидеры стран ЕС достигли прогресса в обсуждении запуска паспортов для вакцинированных от коронавируса. Система сертификации вакцинированных может заработать в июне.

COVID-паспорта уже ввели несколько стран, в частности Бахрейн, Китай и Дания. 19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля.

В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны Евросоюза намерены внедрить электронные сертификаты вакцинации против коронавируса. Для подготовки Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.

Послы стран Европейского союза 19 мая договорились ослабить ограничения на путешествия из других стран в преддверии летнего туристического сезона. Послы согласились с предложением Еврокомиссии об открытии границ для полностью вакцинированных иностранных туристов. Также они одобрили ослабление критериев для определения безопасных стран.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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