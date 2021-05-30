“Наша любимая русалка”. Мадонна опубликовала фото в наряде французского дизайнера

Певица поблагодарила его за образ.

“Ты всегда заставляешь девушку позировать”, – написала Мадонна.

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Публикация от Madonna (@madonna)

“Наша любимая русалка”, – написал jpgaultierofficial.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган. В 1978 году она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.

В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

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