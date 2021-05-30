 

Испания с 7 июня откроет порты для круизных лайнеров

30.05.2021, 15:28, Новости дня
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Запрет был введен в марте 2020 года в связи с началом пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Теперь его ослабят в связи с уменьшением числа случаев коронавируса и увеличением числа вакцинированных против заболевания.

Издание отметило, что в 2019 году международные круизы принесли экономике Испании около €2,8 млрд.

Контекст:

В начале мая Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС туристам, которые полностью вакцинированы от COVID-19. Кроме того, Еврокомиссия предусмотрела введение механизма “экстренного тормоза” для противодействия распространению мутаций коронавируса: государство – член ЕС может срочно приостановить въезд для граждан какой-либо страны, которая не является членом союза, если там начинает быстро расти заболеваемость и в случае обнаружения штамма коронавируса, вызывающего озабоченность.

20 мая Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы для граждан третьих стран, прошедших полный курс иммунизации одобренной в ЕС вакциной от COVID-19 как минимум за две недели до приезда.

Туристическая отрасль наиболее сильно пострадала после начала пандемии коронавируса. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, ее вклад в мировой объем производства упал на 49% – до $4,7 трлн – в 2020 году, что привело к потере 62 млн рабочих мест. Расходы иностранных туристов снизились на 69%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. После этого многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд.

С 7 июня Испания откроет въезд для иностранных туристов, полностью вакцинированных против коронавируса препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) или Всемирная организация здравоохранения.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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