Мужчину, который сбежал из-под стражи в суде Ирпеня, задержали

Уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы, которого подозревают в разбое (ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), сбежал из-под стражи в суде 28 мая.

На территории Киева и Киевской области ввели спецоперацию.

“Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел мужчину, похожего по описанию. Правоохранитель задержал его, призвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу. Сейчас правонарушителя передали коллегам из Киевской области для проведения следственных действий”, – рассказал глава Киевской полиции Андрей Крищенко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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