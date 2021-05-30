В Сети появилось фото купающегося в Черном море Лукашенко

На фотографии видно, как белорусский лидер купается в Черном море и смеется. Снимок был сделан во время рабочего визита Лукашенко в Сочи, где прошли его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В прикрепленном к публикации сообщении “Пул Первого” отметил, что таким образом глава республики принял приглашение российского лидера искупаться в море. телеграм-канал даже указал температуру воды на момент фотографии — 16 градусов.

Глава Белоруссии прилетел в Сочи 28 мая для проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы президент РФ предложил собеседнику искупаться, при этом отметив, что море в Сочи становится все теплее с каждым днем. По мнению Путина, это “тоже будет способствовать” удачному исходу переговоров.

��Всем озаботившимся:

президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды +16 pic.twitter.com/uBmNXqPhpE

— Пул Первого (@pulpervogo) May 30, 2021

Это не первый раз, когда рабочие встречи президентов России и Белоруссии сопровождаются их активным отдыхом. Так, в феврале 2021 года после переговоров главы государств катались в Красной Поляне на лыжах и снегоходах.

Нынешняя встреча Путина и Лукашенко состоялась вскоре после инцидента с принудительным приземлением в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолета с экс-главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту. Белорусские власти при этом заявили, что требование экстренно посадить самолет было сделано из-за сообщения об угрозе взрыва самолёта. При этом Протасевич сразу после приземления был задержан. Западные страны очень болезненно отреагировали на случившееся, некоторые из них прекратили авиасообщение с Белоруссией. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже начала расследование случившегося.