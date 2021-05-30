 

Алеся Кафельникова поделилась новыми фото со свадьбы с Георгием Петришиным

30.05.2021, 14:52, Разное
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Чуть больше недели назад 22-летняя Алеся Кафельникова вышла замуж за своего возлюбленого Георгия Петришина, с которым до свадьбы встречалась около года. Сначала девушка сообщила радостную новось в своем Instagram-аккаунте, опубликовав снимок, на котором можно было разглядеть лишь букет и белое свадебное платье. Вчера же дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова поделилась первым совместным снимком с супругом, а фотограф мероприятия опубликовала еще пару фотографий невесты в пышном и длинном белоснежном платье YolanCris. Другие подробности церемонии остаются в секрете.

Все кадры сделаны преимущественно со спины – Алеся не стремитья афишировать свою беременность. Несколько месяцев в сети ходили слухи, что она ждет ребенка, но на недавней вечеринке по случаю дня рождения ее друга и коллеги, звездного стилиста Алеко Надиряна попала в сторис Лизы Песковой с такого ракурса, с которого сложно было не увидеть округлившийся живот модели.

Алеся Кафельникова

Напомним, 22-летняя модель и дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова,  Алеся, закрутила роман с 34-летним руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным, экс-женихом Светланы Ходченковой, еще в прошлом году. О начале знакомства с бойфрендом Алеся рассказала в Instagram-историях в октябре 2020 года.

Я пришла на ужин в компании друзей, села за стол и поймала взгляд человека, смотрящего на меня. Чуть позже я заметила, что он продолжает смотреть на меня, прям все время смотреть, пока я ем, разговариваю, провожу время в компании своих друзей, он не отводил взгляда. Меня это смутило. Я не люблю, когда за мной следят, меня вводит это в паранойю. Я не понимала, почему чувак уставился на меня, пока я ем. Ну а потом он подошел спросить номер, а утром уже стоял с букетом у моего подъезда.

По слухам, ранее Георгий встречался не только со Светланой Ходченковой, но и Ритой Дакотой, Викторией Дайнеко и Настей Задорожной. Алеся же до избранника состояла в отношениях с рэпером Pharaoh и сыном ресторатора Аркадия Новикова – Никитой.

Алеся Кафельникова и Георгий Петришин



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