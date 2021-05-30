 

Россиян предупредили о передающихся через укусы комаров заболеваниях

30.05.2021, 14:50, Новости дня
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Комары способны заражать людей опасными заболеваниями, в том числе малярию и лихорадку Западного Нила, сообщил кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.

«Комары переносят очень много всяких болезней, в том числе довольно опасные, такие как малярия. Раньше это вообще был бич. А сегодня они переносят такие экзотические, но появляющиеся у нас болезни, как лихорадка Западного Нила», – рассказал ученый в беседе с «Пятым каналом».

Он отметил, что от укусов этих насекомых погибло людей больше, чем «от всех наших врагов вместе взятых».

Ранее сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский заявил, что существует мнение о том, что комаров привлекает определенная группа человеческой крови, однако это миф. 



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