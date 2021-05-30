Глава немецкой делегации высоко оценил Крымский мост

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30.05.2021, 14:50, Новости дня
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Глава немецкой делегации Виктор Триппель восхитился мостом через Керченский пролив и ведущей к нему федеральной трассой «Таврида».

«В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов. Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел. Это очень серьезное, массивное и прочное сооружение. Мост реально существует, он очень красив и качественно сделан. Ощущения, что ты едешь по мосту, вообще не было, кажется, что это просто продолжение крымского автобана», – рассказал он РИА «Новости».

При этом глава делегации нашел и минус Крымского моста – ограничение скорости.

«Единственный недостаток новой трассы – ограничение скорости. По таким дорогам в Германии с такой малой скоростью не ездят», – отметил Триппель.

Ранее сообщалось, что делегация из Германии, которая находится с ознакомительным визитом в Крыму, сочла водную блокаду полуострова со стороны Украины вопиющим нарушением международных норм и обязательств. 

Немецкая делегация прибыла в Крым в субботу, 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов». В состав группы вошли 25 граждан ФРГ.



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