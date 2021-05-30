 

Родителей детей, которые научились читать до 7 лет, будут лишать родительских прав

30.05.2021, 17:59, Разное
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Минюст разъяснил россиянам, обеспокоенным принятием закона о запрете просветительской деятельности в России, что действие закона распространяется и на обучение детей чтению без разрешения госорганов.

Дети, которые научатся читать до поступления в школу в возрасте 7 лет, могут быть изъяты из семей, а их родители – лишены родительских прав.

При этом суд будет учитывать характер совершения преступления. Если ребёнка обучали чтению оба родителя, либо к этому привлекались другие родственники или нанятые работники, то преступление будет квалифицироваться как совершённое группой лиц, что является отягощающим обстоятельством. Запрещена также пропаганда обучения чтению малолетних детей, в том числе совершаемая при помощи сети «Интернет». Следить за исполнением нового закона будет Росдетнадзор и другие органы ювенальной юстиции.

– Родители, которые учат детей читать в маленьком возрасте, сами не понимают, какой ящик Пандоры открывают. Кто знает, что дети будут читать? Хорошо, если «Стратегию-2020» или новостные материалы официальных СМИ. А если они примутся читать, что пишут в сети клеветники на наше государство? К первому классу может получиться законченный оппозиционер, который с первого дня в школе будет слать донаты экстремистским организациям и ходить на митинги. В итоге ребёнок может закончить школу с 10-летним тюремным стажем за плечами. У него жизнь будет сломана, и всё потому, что родители проявили такую опасную безответственность, – считает глава Росдетнадзора Наталья Каргина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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