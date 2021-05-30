В МИД Украины ожидают, что Байден встретится с Зеленским до переговоров с Путиным

Об этом в статье для “Европейской правды” написал замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин 29 мая.

Согласно заявлению Енина, Украина хочет, чтобы встреча Зеленского и Байдена состоялась до переговоров главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.

“Вопрос организации встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом к моменту проведения американо-российского саммита [запланирован на 16 июня] обсуждался еще в начале мая во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. И именно тогда мы получили четкое заверение американской стороны в том, что ни один вопрос относительно Украины не будет решаться без Украины”, – написал замминистра.

Байден в июне посетит саммит стран “Большой семерки” в Корнуолле (Великобритания) и саммит НАТО в Брюсселе (Бельгия). Первый будет проходить 11–13 июня, второй – 14 июня. Словацкое издание Pravda в апреле писало, ссылаясь на свои источники, что Байден может приехать в Братиславу на форум GLOBSEC (будет проходить 15–17 июня).

“Европейская правда” считает, что Байден может встретиться с Зеленским “в одном из этих городов”. Однако Украину пока не приглашали на саммит НАТО, а в состав G7 входят только Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

В Офисе президента не исключали, что встреча Байдена и Зеленского может состояться в июне, если “такая возможность появится в графиках обоих президентов”.

28 мая Енин рассказывал, что Байден поговорит с Зеленским до американо-российского саммита.

Контекст:

Зеленский и Байден 2 апреля этого года впервые поговорили по телефону, обсудив ситуацию на Донбассе.

Это был первый контакт Байдена с Зеленским с тех пор, как американский лидер вступил в должность 20 января. Байден неоднократно высказывал поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.

О поддержке Украины говорил Блинкен во время визита в Киев 5–6 мая этого года. Это был его первый визит в Украину в качестве госсекретаря.

Зеленский на совместной пресс-конференции с Блинкеном пригласил Байдена в Украину по случаю 30-летия независимости страны. Принял ли президент США приглашение, пока неизвестно.

14 мая посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона активно работает над подготовкой встречи Зеленского и Байдена.

В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

В Белом доме сообщали, что Байден на саммите с Путиным планирует обсудить Украину. Президент США поднимет вопрос об Украине, подчеркнув поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, отмечала 25 мая пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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