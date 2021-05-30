Глава Европарламента считает, что санкции против РФ нужно ужесточить
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По мнению Сассоли, в свете отравления и тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального и конфликта на Донбассе отношения ЕС с Россией “очень напряженные” и нужно ужесточить санкции против российских чиновников.
В то же время глава Европарламента считает, что нужно также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом в РФ и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ.
Сассоли также предположил, что отношения РФ и Беларуси будут укрепляться на фоне инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержания летевшего этим рейсом белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Контекст:
В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.
Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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