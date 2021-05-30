“Прекрасные коленки”, “Маруся, ты светишься”. Ефросинина показала фото с пляжа

“Сумеречное спокойное море способно снять все тревоги и дурные мысли, Манечка!” – всегда говорил мой папа! И ведь был прав! Ради таких пляжей стоит преодолевать тысячи километров”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Подписчини написали, что вокруги Ефросининой на фото видно сияние.

“Маруся, ты светишься”, – отметила podiljsjka.

“Прекрасные коленки, наконец-то я их увидела. Непонятно, почему так много о них говорилось. Просто великолепная женщина”, – прокомментировала olga.kirichek.lv.

Контекст:

Ефросинина дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью.

23 мая 2021 года в Instagram Ефросинина сообщила, что вместе с мужем, бывшим главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуром Хромаевым улетела на отдых в Мексику. 25 мая ей исполнилось 42 года.

—