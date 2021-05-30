Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летняя погода

Начало следующей недели будет прохладным, к 3 июня температурный фон вернется в свое климатическое русло, днем будет больше 20 градусов тепла, а уже к выходным столбик термометра покажет плюс 27, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На стыке уходящей весны и грядущего лета в атмосфере Центральной РФ на периферии скандинавского антициклона будет преобладать северная тяга ветров, несущих с собой новые порции воздуха полярного происхождения, из-за чего столбики термометров останутся на 4-6 градусов ниже положенной нормы, что означает холодное прощание мая и свежий старт июня»,а – цитирует его РИА «Новости». Он также уточнил, что осадки не прогнозируются, а солнце чаще станет выглядывать из-за кучевых облаков.

Также Тишковец отметил, что с усилением погожего влияния скандинавского антициклона поступление прохлады прекратится

«Так, если 1 июня ночью воздух будет остывать до плюс 1-6, днем – не выше плюс 14-19, 2 июня под утро – плюс 4-9, а после полудня – плюс 15-20, то 3 июня температурный фон, наконец-то, вернется в свое климатическое русло – в дневные часы термометры покажут чуть выше плюс 20», – рассказал он.

Также синоптик отметил, что к следующим выходным ожидается, что ночная температура повысится до плюс 9-14, максимальная дневная температура воздуха составит плюс 22-27, что соответствует идеальной зоне летнего климатического комфорта.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается по-сентябрьски холодная и ветреная погода, температура воздуха в столице плюс 13–15 градусов.