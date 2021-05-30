Опубликовано фото купания Лукашенко в Черном море в Сочи

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал кадры купания президента Белоруссии Александра Лукашенко в Черном море во время визита в Сочи.

По словам авторов канала «Пул Первого», белорусский лидер принял приглашение на заплыв от своего российского коллеги Владимира Путина.

«Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды – плюс 16», – гласит подпись к снимку.

Отмечается, что температура воды на тот момент составляла плюс 16 градусов.

Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. В субботу переговоры продолжились. На переговорах в субботу президенты РФ и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения». Кроме того, российский лидер поручил МИД РФ внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.