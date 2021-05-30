 

Генерал СБУ: решение Зеленского по Белоруссии – его личная обида

30.05.2021, 14:10, Разное
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Генерал-майор СБУ, специалист по вопросам государственной безопасности Василий Вовк в эфире одного из украинских каналов заявил, что решение Владимира Зеленского о об остановке полетов между Украиной и Белоруссией, скорее всего, продиктовано его затаенной личной обидой на Александра Лукашенко. По его мнению, этот преждевременный шаг не был продуман. Напротив, распоряжение, судя по всему, было сделано на эмоциях. А власть, по мнению генерал-майора, не имеет права на эмоциональные решения.

Эксперт отметил, что крайне удивлен преждевременным заявлениям официального Киева касательно этой ситуации. По его словам, Украине следовало подождать, «что скажет Европа», так как международная организация ICAO только начинает своё расследование.

Генерал-майор подчеркнул, что все понимают реальное положение дел: Лукашенко обманом посадил борт в Минске. Это, по мнению эксперта, понимают и Путин, и Зеленский, и главы остальных стран. Однако для выстраивания цивилизованного, правового государства необходимо было сначала дождаться результатов расследования, а уже после выносить решение. В противном случае, как заявил Вовк, это не государственная позиция.



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