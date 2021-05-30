Серебряный Боб острыми концами: молодящие стрижки для женщин за 50

Новый оттенок волос, обновленная форма и незначительные изменения могут творить чудеса. Вместе со сменой прически меняется не только облик ваших волос, но и вы сами. У нас есть идеи красивых вариантов всеми любимых стрижек, которые идеально подойдут женщинам старше 50 лет. Давайте на них посмотрим.

Длина до плеч

Прическа до плеч удобна и универсальна. Эта стрижка привлекает внимание к волнистым локонам, которые никогда не выходят из моды. К тому же в таком варианте края выглядят аккуратными, но добавляют озорные нотки.

Многослойный боб длиной до подбородка

Обтекаемая челка и каре длиной до подбородка прекрасно обрамляют лицо, скрывая все его недостатки. Этот пепельно-русый цвет отлично скрывает любые белые или серые пряди волос и дополняет классическую стрижку, подходящую для женщины, которая заботится о своей внешности.

Волны и блонд

Ничто не омолаживает лучше, чем слегка косой волнистый боб с длинной боковой челкой. Темные корни и взлохмаченный вид также вносят свой вклад в современную модную атмосферу этого лохматого боба.

Многослойная стрижка

Вот еще один пример стрижки до плеч для женщин в возрасте. Многослойные стрижки можно делать с челкой и с прямым или косым пробором. Они особенно хорошо подходят женщинам с прямыми тонкими волосами.

Длинный многослойный седой пикси

Женщины с большой уверенностью выставляют напоказ свой натуральный седой волос как знак почета. Этот заостренный пикси отличается элегантностью и изысканностью в длинных локонах. Такой крой прибавит зрелой женщине стиля.

Каре на рыжие волосы

Легкое мелирование и боковая челка освежают это стильное каре. Золотисто-красный, цвет подчеркивающий яркими светлыми бликами, омолаживает образ. Закругленное каре подойдет почти всем типам лица, поэтому вы можете его смело выбирать, если ищете новую прическу.

Удлиненный пикси

Вот одна из самых дерзких стрижек для тонких волос, которые мы видели в этом сезоне. Яркие и светлые части этого длинного пикси оживляют волосы и демонстрируют активный дух их владелицы. Если взъерошить наверху, он добавляет дополнительную высоту именно там, где вы хотите.

Короткая стрижка с перьями и челкой

Многие женщины борются с истончением волос по мере взросления. Сражайтесь с этим недостатком вместе с челкой и светлыми прядями. Они сделаю ваши волосы визуально объемнее.

Прически из нашей подборки помогут женщинам в любом возрасте выглядеть ухоженно и стильно. Главное, выбрать подходящую себе стрижку.