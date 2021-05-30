 

Нарушение восприятия пространства является последствием перенесенного COVID-19

30.05.2021, 13:38, Разное
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Учёные определили ещё один признак заражения COVID-19. Как оказалось, последствием этого опасного заболевания является нарушение восприятия пространства.
Со времени появления коронавируса он охватил всю планету, патогенные микроорганизмы мутируют, продуцируя новые штаммы. К уже известным признакам заболевания добавляются новые, ранее не отмечавшиеся. Так, недавно учёные из Бразилии выявили очередной симптом перенесенного COVID-19. Он заключается в проблемах с восприятием пространства.

Такое заключение эксперты сделали после проведенного исследования. Его задачей было определить, как влияют вирусные частицы на нервную систему человека. В эксперименте принимали участие почти 50 волонтеров. Все добровольцы, как пишет «Политэксперт», ранее переболели лёгкой формой COVID-19.

Исследователи предложили им пройти несколько психологических тестов. В результате испытания оказалось, что тест комплексной фигуры Рея-Остеррица не смогли выполнить правильно сразу 12 человек. Самыми проблематичным для них были задачи на проверку абстрактного восприятия и длительную зрительную память. Это подтолкнуло бразильских ученых к выводу о причинах неудач в испытаниях. Согласно гипотезе, выдвинутой экспертами, легкая форма коронавируса привела к определённым расстройствам восприятия пространства и времени. Дальнейшие разработки помогут понять процесс возникновения указанных нарушений и найти защиту от них.

Источник: politexpert.net



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