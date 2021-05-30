Тимати назвал победительницу «Холостяка»

Закончилась финальная часть телепроекта «Холостяк», в которой осталось только две претендентки на сердце Тимати. После долгих увлекательных туров, в которых девушки демонстрировали свои лучшие качества, рэпер назвал победительницу шоу.

На фешенебельном курорте в Дубае завершились последние эпизоды телешоу «Холостяк». Из всех претенденток до финала проекта дошли Екатерина Сафарова и Алиса Грабовая. Как признался репер Тимати, за внимание и любовь которого соревновались между собой девушки, выбор для него был нелегким.

Стоит отметить, с самых первых минут шоу и Сафарова, и Грабовая были бесспорными фаворитками. При этом последняя из-за проблем с пересечением границы опоздала на запись. Но и это не помешало красавице запасть в душу именитого музыканта. Он не только неоднократно приглашал ее на свидания, но и посвятил одну из своих песен. Однако такой презент от Тимати оказался для участницы «Холостяка» прощальным. Алиса Грабовая не смогла одержать победу в противостоянии с Екатериной Сафаровой. Однако она не расстроилась и уверена, что ещё встретит свою любовь, устроив шикарную свадьбу.

Главный же приз проекта достался Екатерине Сафаровой. Тимати откровенно рассказал, что чувства к девушке у него возникли практически с первого взгляда на нее. Первое впечатление оказалось не ошибочным, далее во всех турах девушка смогла превзойти всех своих соперниц. Артист считает знаковым то, что его мнение о Сафаровой не изменилось на протяжении всех съёмок. Как пишет «Глобалмск», в жизни музыканта именно первое впечатление всегда оказывается самым точным.