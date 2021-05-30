 

В Украине пересмотрят индикаторы “зеленой” зоны карантина – Ляшко

30.05.2021, 13:36, Новости дня
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Об этом 29 мая на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает “Интерфакс-Украина”. 

“Мы изменим индикаторы, которые будут отражать индикаторы, работающие в ЕС. Если мы достигнем индикаторов, которые приняты в ЕС, и перейдем в “зеленую” зону, это будет свидетельствовать о том, что мы даже без паспортов вакцинации сможем посещать страны ЕС. Это то, к чему мы стремимся”, – сказал министр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине подтвердили 2,2 млн случаев COVID-19, почти 50 тыс. человек умерли.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин (его продлили до августа). Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

На 29 мая все области находятся в “желтой” зоне. Как сказано в постановлении Кабмина №1236 от 9 декабря 2020 года “Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, в этой зоне рестораны, кафе, бары и столовые могут работать с 7.00 до 24.00, а организация массовых мероприятий ограничена (их можно проводить, если на одного человека предусмотрено 4 м² площади или при 50-процентной наполненности зала). 

Смягчение требований этого постановления анонсировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 26 мая. Как пишет “РБК-Украина”, изменение индикаторов “зеленой” зоны будет отображено в обновленном документе.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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