“Независимо от оценок”. Ребрик рассказала о подарках дочери в последний день учебного года

Ребрик призналась, что в детстве любила праздник последнего звонка и предчувствие летних каникул.

“Отдельную радость ежегодно для нас с сестрой в этот день создавали наши родители: нас всегда поощряли в конце учебного года. Я всегда знала, что дома нас ждет подарок! И он совсем не зависел от оценок в наших табелях”, – отметила она.

Актриса сообщила, что продолжила эту традицию. Каждый год ее дочь Диана в конце мая получает набор Lego.

“Независимо от оценок, ребенка всегда есть за что похвалить, всегда есть чем гордиться!” – подчеркнула Ребрик.

Она написала, что по конструкторам Диана сможет вспомнить, в каком классе ей подарили набор.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Подписчики Ребрик поддержали ее идею, многие согласились, что детей надо поощрять.

“Все дети заслуживают подарки, ведь так мы показываем им свою любовь, независимую от оценок”, – написала moon_happy_book.

Контекст:

Диана (2012) – старшая дочь актрисы Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого. У нее есть младшая родная сестра Полина (2018).

Дикий и Ребрик познакомились на шоу “Танцы со звездами” на телеканале СТБ – в их паре Лилия была “звездой”, а Дикий – ее наставником. В том же году пара зарегистрировала брак.

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