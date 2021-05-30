В Индии за прошлые сутки зафиксировали самое низкое за 46 дней число новых случаев COVID-19

Умерло за сутки в стране 3460 человек.

Как отмечает India Today, это самое низкое за 46 дней суточное число новых случаев.

Страна занимает второе место в мире по числу случаев коронавируса (27,9 млн заболевших, 326 тыс. умерших).

Контекст:

С 12 апреля Индия находится на втором месте в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом. 6 мая в стране зафиксировали рекордный суточный показатель заболеваемости – 414,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии произошла вспышка мукормикоза. С марта 2021 года в стране фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост числа новых случаев COVID-19.

С 12 апреля Индия находится на втором месте в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом. 6 мая в стране зафиксировали рекордный суточный показатель заболеваемости – 414,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

С марта 2021 года в стране фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост числа новых случаев COVID-19.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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