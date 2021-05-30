 

“Приезжайте вы к нам. Только не на танках”. Солистка Go-А Павленко ответила на приглашение в Россию

30.05.2021, 13:36, Новости дня
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Певица отвечала на вопросы подписчиков в Instagram, видео опубликовало 29 мая издание “Буквы” в Telegram-канале.

“Приезжайте вы к нам, посмотрите, как тут у нас. Только не на танках”, – сказала Павленко.

Павленко 10 мая в интервью изданию “Німецька хвиля” рассказала, что концерты в России группа не рассматривает, несмотря на то, что в РФ у Go-A “действительно много слушателей”.

“Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Это не случайно, там же много украинцев осталось. И мы не можем не любить их только потому, что они проживают на той территории. Они пишут от души и говорят, что наша музыка побуждает их по-другому взглянуть на Украину”, – отметила солистка группы.

Контекст:

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Представители Украины, группа Go-A, заняли пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

По состоянию на 30 мая песня Shum занимает первое место в рейтинге музыкального сервиса Spotify.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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