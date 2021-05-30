Прокуратура Египта сообщила предварительные результаты расследования смерти экс-главы СВР Гвоздя

Сопровождавший экс-главу СВР человек, тоже гражданин Украины, рассказал правоохранителям, что Гвоздь погружался на глубину 40 м и очень быстро поднялся на поверхность.

В релизе сказано, что после подъема Гвоздь был жив, его друг и еще один дайвер из Египта пытались оказать ему помощь до прибытия врачей, экс-глава СВР умер в больнице.

Инструктор и владелец дайвинг-центра, чье оборудование использовали во время дайвинга, сообщили, что у экс-главы СВР была международная лицензия, позволяющая ему нырять на глубину до 100 м.

“Смерть наступила в результате резкого [кислородного] истощения организма из-за быстрого подъема с глубины”, – сказано в сообщении.

В деле нет уголовного подозрения, добавили египетские правоохранители.

https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/4032599863514552

Контекст:

Виктор Гвоздь родился в 1959 году в Тернопольской области.

Главой СВР его назначил тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов 27 февраля 2014 года. Через два года – 29 апреля 2016-го – пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о его увольнении.

28 мая по время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо, после чего он скончался, сообщали в МИД Украины. По данным источника интернет-издания “ГОРДОН”, Гвоздь с женой отдыхали в отеле Jaz Dahabeya Dahab.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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