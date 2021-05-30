 

Президент Киргизии назвал Россию вечным союзником

30.05.2021, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что Киргизия и РФ – вечные союзники и партнеры.

«Для России, для Владимира Владимировича Путина судьба Кыргызстана небезразлична. Мы – вечные союзники и торгово-экономические партнеры, поэтому в первую очередь мы обсудили дальнейшее развитие Кыргызстана. В целом я остался очень доволен итогами нашей встречи», – рассказал он, информирует РИА «Новости».

Ранее Жапаров выразил благодарность главе российского государства Владимиру Путину за внимание к ситуации на киргизско-таджикской границе. Жапаров посетил Россию с рабочим визитом 24 мая.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / СБУ и ГБР провели обыски в Раде, украинские города усиливают карантинные ограничения. Главное за день

02.05 / Экс-главком НАТО в Европе – уход американцев из Афганистана приведёт к «коллапсу»

14.04 / Мужчина утонул в пруду в московском парке

17.10 / Азербайджан выразил протест РФ из-за визита Милонова в Карабах

08.07 / Электрический кроссовер BMW iX3 готовится к дебюту

15.09 / Эксперты: выборы как институт теряют в России всякий смысл 

29.12 / Рынок земли, игорный бизнес и реформа СБУ. Арахамия назвал провалы и “исторические достижения” Рады

30.08 / Экс-разведчик КГБ Швец: После университета КГБ я, условно, попал в такую команду, как “Барселона”, а Путин – во второй состав урюпинского “Газмяса”

23.11 / В РФ все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов

03.08 / Стало известно о серьезной болезни почетного папы Бенедикта XVI

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика