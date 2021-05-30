Президент Киргизии назвал Россию вечным союзником

Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что Киргизия и РФ – вечные союзники и партнеры.

«Для России, для Владимира Владимировича Путина судьба Кыргызстана небезразлична. Мы – вечные союзники и торгово-экономические партнеры, поэтому в первую очередь мы обсудили дальнейшее развитие Кыргызстана. В целом я остался очень доволен итогами нашей встречи», – рассказал он, информирует РИА «Новости».

Ранее Жапаров выразил благодарность главе российского государства Владимиру Путину за внимание к ситуации на киргизско-таджикской границе. Жапаров посетил Россию с рабочим визитом 24 мая.