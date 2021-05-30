СМИ: Президент Непала попросила Путина помочь с поставкой «Спутник V»

Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал источник в правительстве страны.

По его словам, президент Непала написала российскому лидеру обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. «Она запросила помощь относительно вакцины «Спутник V», которую производит Россия», – сказал источник РИА «Новости».

По его данным, Непал в основном заинтересован в приобретении вакцины в качестве гуманитарной помощи, но готов провести переговоры и о покупке препарата.

В январе директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщал, что РФ поставит в Непал до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В апреле отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины.