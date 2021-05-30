 

В Барнауле взорвался батут, на котором играли дети

30.05.2021, 13:30, Новости дня
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В Барнауле взорвался батут, на котором играли дети, следствие начало проверку, сообщила старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

«Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, начата доследственая проверка, другие подробности пока неизвестны. Следователи проведут осмотр места происшествия и выяснят все обстоятельства произошедшего», – цитирует ее РИА «Новости».

Информационное агентство отмечает, что в местных пабликах в соцсетях пишут, батут взорвался у одного из торговых центров в районе Докучаево. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в результате обрыва аттракциона в торгово-развлекательном центре на востоке Москвы пострадал ребенок.



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