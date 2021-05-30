В Белоруссии рассказали об итогах встречи Путина и Лукашенко

28 мая белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Сочи на запланированную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Результатами переговоров, как передает связанный с пресс-службой президента Белоруссии телеграм-канал “Пул Первого”, стали договоренности о предоставлении новых авиарейсов компании “Белавиа” в российские города и предоставления республике второго транша государственного кредита.

Согласно сообщению, решение о перечислении средств принято окончательно. Сумма транша составит полмиллиарда долларов. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Встреча Лукашенко и Путина растянулась на два дня — 28 и 29 мая. В первый день встречи политики беседовали более пяти часов. 29 мая главы государств поговорили уже без галстуков – в неформальной обстановке. Перед началом переговоров президент России назвал события вокруг Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой в Минске лайнера Ryanair “всплеском эмоций”. Лукашенко, в свою очередь, заявил Путину, что ситуацию в республике пытаются “раскачать”, как в августе 2020 года. Кроме того, белорусский лидер привез российскому коллеге в Сочи убедительные свидетельства того, что повышенное внимание к случаю с самолетом — не что иное, как попытка дестабилизировать обстановку в стране.