 

Писатель Пелевин стал жертвой доброжелательного воришки

30.05.2021, 13:14, Разное
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Молодой писатель из Санкт-Петербурга Александр Пелевин на своей странице в твиттере рассказал о том, как стал жертвой воришки. Утром 30 мая он обратил внимание, что не может найти свой телефон. Сперва литератор предположил, что мог потерять его вечером. Однако дальнейшие размышления натолкнули Александра Пелевина на мысль, что его обворовали.

Писатель вспомнил, что вечером 29 мая в момент, когда он ожидал прибытия такси, к нему подошел “излишне доброжелательный” прохожий, принявшийся его обнимать. Именно после этого случая телефон исчез. Александр Пелевин добавил, что собирается обратиться по поводу произошедшего в полицию.

Отметим, 29 мая Александр Плевин был признан победителем премии Национальный бестселлер. Награды удостоилась его книга “Покров-17”.



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