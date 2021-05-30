Северокорейская вона стала первой в новейшей истории валютой, полностью обеспеченной золотом

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на внеочередном съезде Трудовой партии Кореи отметил выдающиеся успехи страны в экономическом развитии.

– В то время как весь капиталистический мир погряз в кризисе, наша страна демонстрирует грандиозные успехи в экономике и социальной сфере. В 2020 году все страны столкнулись с грандиозной угрозой – коронавирусом. Нам удалось успешно решить и эту проблему. В США жертвами инфекции стали сотни тысяч простых людей, а в КНДР заболело всего несколько человек. Пока в Америке не стихают массовые беспорядки, трудовой народ Кореи продолжает упорно работать. Доллар падает, а наша экономика крепка как никогда. Сегодня я подписал указ о полном обеспечении северокорейской воны золотом. Теперь любой владелец нашей, самой стабильной в мире валюты, может обратиться в любой корейский банк и обменять воны на золото. Такого себе не может позволить никто, ибо капиталистические валюты ничем не обеспечены, а народу КНДР кропотливый труд принёс заслуженные плоды и теперь вона полностью обеспечена золотом, – заявил Ким Чен Ын.

В ближайшее время Центральный банк КНДР направит официальные предложения всем членам ООН включить северокорейскую вону в национальные золотовалютные резервы.

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