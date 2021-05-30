 

Компания Apple готовит к выпуску уникальное гибридное устройство

30.05.2021, 12:46, Новости дня
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Компания Apple разрабатывает новой гибридное устройство, которое будет полезным как для управления бытовой электроникой, так и для умного дома. Это совмещение функций HomePod, Apple TV, а также возможности полноценного устройства для видеозвонков.

По сообщениям, полученным из компетентных источников, «яблочная» компания начала разработку нового гибридного устройства после того, как стало ясно, что нужно прекращать подготовку новой умной колонки HomePod. Напомним, что американская компания сподобилась выпустить только мини-версию такого устройства, отказавшись от полноценной.

Теперь эксперты пытаются получить как можно больше информации о гибридном устройстве нового типа. Большинство специалистов настроены оптимистично.  



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