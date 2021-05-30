 

В Microsoft еще раз пообещали выпустить операционную систему нового поколения

30.05.2021, 12:46, Новости дня
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Опубликовано очередное заявления руководителя Microsoft Сатьи Наделла, в котором прозвучало очередное обещание выпустить на рынок операционную систему Windows не просто в новой версии, а нового поколения.

Менеджер также сообщил, что одно из следующих обновлений ОС станет одним из самых серьезных за прошедшее десятилетие. Однако он пока не уточняет, готова ли компания заменить Windows 10 на Windows 20, например?

Впрочем, обещаны новые возможности как для обычных пользователей, так и для программистов. Судя по всему, в дальнейшем следует ожидать появления большого количества приложений, позволяющих осуществлять монетизацию различных действий интернет-пользователей. По предварительным данным, вскоре может появиться и новый интернет-магазин типа Microsoft Store.



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