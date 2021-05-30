Отец Протасевича считает, что его сына били после задержания

“У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны властей. “Мы подали заявление с просьбой провести проверку по факту нанесения побоев, которые видны на этом видео. И если есть основания, возбудить уголовное дело с привлечением ответственных лиц”, – сказал он.

Дмитрий Протасевич отметил, что власти очень ограничивают родных Романа в информации.

“Мы по-прежнему настаиваем, чтобы к нему допустили врачей. Адвокат – это же не врач. Ну, он бодр и весел – это же ни о чем не говорит. Мы будем добиваться, чтобы к нему пустили врачей и оценили объективно его состояние”, – сказал отец журналиста.

Контекст:

Адвокат Протасевича Инесса Оленская впервые встретилась с ним 27 мая. Она рассказала, что у ее подзащитного “все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего”. Из-за подписки о неразглашении она не приводила другой информации. Также Оленская заявила, что жизни и здоровью Протасевича “ничего не угрожало и не угрожает”.

В то же время Дмитрий Протасевич заявлял, что у сына может быть сломан нос, так как его форма изменилась. Кроме того, на лице было много грима, “вся левая сторона его лица покрыта пудрой”, отметил он.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA, оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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